Investe un anziano con l'auto e scappa, ma viene incastrato dalle telecamere

Le immagini delle telecamere di sorveglianza, presenti nella zona dell'incidente, sono state fondamentali per rintracciare il pirata della strada che, lo scorso 26 febbraio, aveva investito un anziano, dandosi poi alla fuga.

L'investimento era accaduto a Rovato, dove un pensionato di 70 anni che stava attraversando via Franciacorta, era stato travolto da un'automobile riportando numerosi traumi e una ferita ad una gamba.

Grazie alla testimonianza dell'anziano e, soprattutto, alle immagini delle videocamere di sorveglianza presenti nel luogo dell'investimento, la Polizia Locale di Rovato è riuscita a risalire al conducente della vettura, un 61enne di Palazzolo, che visti i filmati in possesso degli inquirenti, non ha potuto far altro che confessare. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per omissione di soccorso.