Spaventosa carambola, coinvolte 4 auto: paura per una ragazza incinta

Spaventosa carambola in via Brescia a Piffione, frazione di Borgosatollo. L'incidente è avvenuto domenica, poco dopo mezzogiorno. Il bilancio totale è di cinque feriti, tra cui una donna incinta (gli accertamenti in ospedale hanno escluso conseguenze per il bambino): si tratta di un 23enne, un 30enne, un 62enne, una 30enne e la futura mamma, una 28enne. Per tutti loro le prognosi variano dai 10 ai 30 giorni, due feriti sono stati portati via in ambulanza; nessuno è in gravi condizioni.

La dinamica

Stando a una prima ricostruzione fornita dalla Locale, pare che l'incidente sia stato provocato da un iniziale tamponamento dovuto all'alta velocità, che avrebbe poi sbalzato un'auto in mezzo alla strada, facendola schiantare contro altri due veicoli. Ad essere coinvolte, alla fine, sono state una Mercedes, una Peugeot 208, una Volkswagen Polo e una Golf. La strada è rimasta chiusa circa due ore, per permettere i soccorsi e la rimozione delle auto.