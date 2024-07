Brutto incidente auto-suv all'incrocio: due feriti e traffico nel caos

Traffico in tilt nella mattinata di oggi (mercoledì 10 luglio) per un incidente stradale tra due auto avvenuto verso le 10.20 sulla Strada provinciale 23, nel tratto che prende il nome di Via Brescia tra Piffione di Borgosatollo e San Zeno Naviglio.

La Polizia Locale, intervenuta per i rilievi, sta ancora accertando le cause del sinistro. L'unica certezza – al momento – è che a scontrarsi sono stati un suv e un'utilitaria all'incrocio con Via Volta Traversa II, la strada che conduce al laghetto delle Gerole.

Due le persone rimaste ferite nel sinistro. Si tratta di un 51enne e di un 78enne: sono stati portati alla Poliambulanza di Brescia con lesioni di media gravità; il ricovero è avvenuto in codice giallo.

Per l'assistenza medica sono intervenute un'auto medicalizzata e due ambulanze, una della Croce Bianca di Brescia e una del Cosp di Flero. Il traffico è tornato alla normalità dopo oltre un'ora.