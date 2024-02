Sono morti in un groviglio di lamiere, uno accanto all’altra. Questo il drammatico destino di Pietro Pelucchi e Antonella Mombelli: marito e moglie di casa a Pontevico. Vittime di uno dei terribili incidenti a catena innescati dalla fitta nebbia che, nella mattina di oggi (lunedì 5 febbraio), ha avvolto il tratto bresciano della A21. Sono morti sui sedili della loro auto, che è finita sotto a una bisarca e poi è stata colpita e schiacciata da un furgone.

Quando i vigili del fuoco (31 in tutto quelli intervenuti per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza i mezzi e la sede stradale) li hanno estratti dalle lamiere della macchina sulla quale viaggiavano, per loro non c’era ormai più nulla di fare. La tragedia tra i caselli di Manerbio e Pontevico, in direzione di Brescia.

Una mattina infernale in autostrada. Il banco di nebbia che, verso le 9, è improvvisamente calato sulla A21 ha causato (in entrambi i sensi di marcia) una decina di tamponamenti in cui sono rimaste coinvolte oltre 60 persone e oltre 20 mezzi, di cui uno è pure andato in fiamme.

Oltre 60 feriti

Il bilancio definivo è di 62 feriti: 14 sono stati medicati sul posto, gli altri sono invece trasferiti nei nosocomi di Manerbio, Montichiari, Cremona e Chiari e nei principali ospedali cittadini (Civile, Poliambulanza, Sant’Anna e Città di Brescia). Per loro, oltre a un comprensibile forte shock, traumi di lieve e media entità: 30 sono stati ricoverati in codice verde, 18 in codice giallo, nessuno in codice rosso.

L’autostrada è ancora chiusa al traffico, sia verso Brescia che verso Cremona