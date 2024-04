Travolto da un'auto in rotonda: Pietro è morto all'ospedale Civile

Pietro Beschi non ce l’ha fatta: il 69enne era stato ricoverato in gravissime condizioni al Civile di Brescia, a seguito di un brutto incidente avvenuto nella giornata di martedì 16 aprile in via Colli storici a Desenzano. Dopo un’agonia di quasi 48 ore, i medici del nosocomio cittadino hanno dovuto arrendersi e decretare la morte cerebrale.

Beschi non è sopravvissuto ai gravissimi traumi riportati nella caduta dalla sua bici, dopo il violento impatto con un’auto. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri, che si sono occupati dei rilievi e degli accertamenti del caso. Stando a una prima ricostruzione, il 69enne stava pedalando in prossimità della rotonda di San Martino della Battaglia, dove ci sono anche le rampe d'ingresso alla tangenziale che porta a Brescia e ad Affi. Mentre stava entrando nella rotatoria era stato travolto da un'auto, forse per una mancata precedenza.

Il ciclista era stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa e da un'auto medica: era in arresto cardiaco ed era stato rianimato a lungo sul posto prima di essere trasferito, a bordo di un'eliambulanza, all’ospedale Civile di Brescia. Inutili, purtroppo, gli sforzi dei medici del reparto di rianimazione: il 69enne, residente a Lonato del Garda, è spirato nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 aprile.