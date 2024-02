Sequestrati i veicoli per far luce sulla morte di Pietro e Antonella

Sono stati posti tutti sotto sequestro gli 11 veicoli coinvolti nel terribile incidente di lunedì mattina sull’autostrada A21 tra i caselli di Pontevico e Manerbio: nel pauroso schianto, un maxi-tamponamento a catena, hanno perso la vita i coniugi Pietro Pelucchi e Antonella Mombelli, entrambi di Pontevico, ma si contano anche 48 feriti ricoverati in ospedale e più di 60 persone coinvolte nell’incidente. È questo il nuovo passo delle indagini affidate alla Polizia Stradale di Montichiari, intervenuta per i rilievi, e coordinate dalla Procura: verrà aperto un fascicolo per omicidio e lesioni stradali.

Il terribile incidente

L’incidente, poco prima delle 9, sarebbe stato causato dalla scarsa visibilità dovuta alla nebbia: ad avere la peggio, come è noto, la coppia di Pontevico a bordo di una Dacia, finita letteralmente sotto il rimorchio di una bisarca. Per i poveri Pietro e Antonella Pelucchi, purtroppo, non c’è stato niente da fare: sono morti sul colpo a seguito dell’impatto. Un bilancio tremendo: 2 deceduti, 48 persone in ospedale (30 in codice verde e 18 in codice giallo: sono state ricoverate al Civile, alla Poliambulanza, al Sant’Anna, al Città di Brescia e ancora a Chiari, Manerbio, Montichiari e Cremona) e 14 medicate sul posto ma non ospedalizzate. Sul posto, a gestire e drenare i soccorsi, uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco arrivati da tutta la provincia e oltre, la Polizia Stradale, 5 mezzi di soccorso avanzato (4 automediche e una infermierizzata), 13 ambulanze.

Pietro Pelucchi e Antonella Mombelli lunedì mattina avrebbero dovuto partecipare al funerale di un conoscente: poi, la tragedia. Entrambi in pensione, erano sposati ormai da 47 anni: ex operaio alla Carbaribbi, Pelucchi aveva 75 anni; la moglie Antonella, 68, aveva lavorato a lungo in casa di riposo. La salma è stata già restituita ai familiari: l’ultimo saluto sarà celebrato venerdì pomeriggio alle 14.30 nella chiesa parrocchiale dei santi Tommaso e Andrea, a Pontevico. La coppia lascia nel dolore l’unico figlio Fabio.