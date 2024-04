Perde il controllo della moto e batte la testa: ragazzino soccorso dall'eliambulanza

Alto Garda. Fiato sospeso poco dopo le 15:30 di sabato sulla pista "Ciclamino" di Pietramurata in occasione dei mondiali di motocross: un giovanissimo pilota di 14 anni ha perso il controllo della sua moto durante un salto ed è caduto sbattendo violentemente la testa.

Immediato l’arrivo dei soccorsi in pista, prima con l’ambulanza e poi, successivamente, con l’elicottero di soccorso: il giovane, una volta stabilizzato, è stato fatto salire a bordo e portato in ospedale al Santa Chiara. Ricoverato in codice giallo, è ora sotto osservazione.

Fonte: Trentotoday.it