Auto si ribalta in curva e si schianta contro un palo: due feriti gravi

Tre i feriti – un 41enne, un 53enne e una 39enne – dei quali due in gravi condizioni: uno è stato soccorso dall'eliambulanza decollata da Brescia e poi ricoverato a Cremona, l'altro è finito all'ospedale di Verona a bordo di un'autolettiga.



È questo il terribile bilancio dell'incidente stradale avvenuto verso le 22 di sabato, sulla strada provinciale Romana a Borgo Virgilio (Mn). Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, una Mercedes SLK è uscita di strada in curva, ribaltandosi su stessa e schiantatosi contro un palo.



Un impatto terribile, schiacciato anche l'abitacolo: è stato necessario fare intervenire una squadra dei vigili del fuoco, che ha aiutato gli uomini del 118 a soccorrere i feriti. Ad avere la peggio sono stati i passeggeri, mentre il conducente è stato medicato sul posto e poi trasportato al Carlo Poma per ricevere le cure del caso. I rilievi sono stati raccolti dalla Polizia Stradale.