Muore in un incidente mentre va al compleanno della figlia: grave il marito

Strage senza fine sulle strade della Lombardia. L'ennesimo incidente mortale si è consumato lunedì sera a Vescovato, sul confine cremonese e a pochi chilometri dalla provincia di Brescia. La vittima è la 79enne Pierina Stagnoli, originaria di Pieve d'Olmi ma da tempo residente a Vescovato insieme al marito Francesco Mottana, 86 anni: i due si erano sposati solo un paio d'anni fa dopo una lunga convivenza. Lei è morta sul colpo, il marito è grave in ospedale.

Tutto è successo poco prima delle 20 sulla Ss10. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri: sembra che la Fiat Panda di Stagnoli e Mottana (guidava lui) si sia schiantata frontalmente con un'Audi station wagon che viaggiava in direzione opposta. A bordo un 63enne che ha riportato solo lievi ferite, ma è stato comunque ricoverato in ospedale a Cremona (in codice giallo) per accertamenti.

L'auto si ribalta più volte e finisce fuori strada

La furia dell'impatto avrebbe fatto ribaltare più e più volte la Panda, finita fuori strada e poi in un fossato laterale alla carreggiata. E' finita in un fosso anche l'Audi, forse nel tentativo di evitare lo schianto. Niente da fare, purtroppo, per la povera Pierina: è stata rianimata a lungo ma senza successo. Il marito, come detto, è stato invece ricoverato in codice rosso in ospedale.

Sul posto, oltre ai militari, anche l'automedica, l'infermierizzata e due ambulanze della Croce Verde e dei volontari di Cremona Soccorso, di Vescovato. La strada è stata chiusa al traffico a lungo, per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Pierina Stagnoli stava raggiungendo la figlia Mariuccia, per festeggiare insieme il compleanno di quest'ultima: in auto aveva pasticcini, fiori e regali. Sarebbe stata una bellissima festa a sorpresa. Stroncata all'improvviso.