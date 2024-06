Morto in moto mentre torna dal Garda: a casa lo aspettavano moglie e figlia

Piercarlo Salami stava tornando a casa, a Rivarolo Mantovano dove l’aspettavano la moglie e la figlia, dopo aver passato un pomeriggio spensierato con gli amici a Spiazzi, frazione di Caprino Veronese sul lago di Garda. Ma sulla strada del ritorno si è consumata la tragedia: poco prima delle 18.30 di sabato, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua moto ed è finito in un fosso tra Volta Mantovana e Goito, morto sul colpo per le conseguenze dell’incidente.

Ad accorgersi di quanto successo l’amico che era con lui, anche lui in moto: non vedendolo più alle sue spalle, sarebbe tornato indietro e l’avrebbe infine avvistato, finito fuori strada. All’arrivo dei soccorsi, come detto, non c’era già più niente da fare: sul posto ambulanza e automedica. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale intercomunale.

Martedì il funerale

A casa lo aspettavano la moglie Rossella e la figlia Pamela: Piercarlo Salami, 68 anni, lascia nel dolore anche la sorella Ernestina. È già arrivato il nulla osta alla sepoltura da parte della magistratura: il funerale sarà celebrato martedì mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Rivarolo Mantovano. In paese lunedì sarà già lutto cittadino: è il giorno del funerale di Mirko Schirolli, giovane operaio (35 anni) morto in un tragico incidente sul lavoro.