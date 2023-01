Investita da un'auto, batte la testa sull'asfalto: ragazzina soccorsa dall'eliambulanza

Grave incidente nel tardo pomeriggio di sabato 31 dicembre a Pian Camuno: una ragazzina di 13 anni è stata investita da un'auto mentre percorreva a piedi Via Galilei. L'allarme è scattato verso le 17.30, in codice rosso: l'adolescente avrebbe infatti battuto la testa e per lei si è temuto il peggio. All'arrivo dei sanitari, sopraggiunti a bordo di tre ambulanze e dell'elisoccorso, la 13enne era cosciente ma lamentava forti dolori: dopo le prime cure è stata trasferita in elicottero al Civile di Brescia. Avrebbe riportato un trauma cranico e la frattura di una gamba, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Breno che si sono occupati dei rilievi del caso. Stando a una prima ricostruzione, la 13enne stava passeggiando a lato della strada quando è stata urtata da un'auto ed è rovinosamente caduta sull'asfalto. Sotto shock il conducente della macchina: è stato accompagnato all'ospedale di Lovere.