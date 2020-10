Schianto sulla Statale: bimbo soccorso dall’eliambulanza, traffico nel caos

Due auto distrutte, due feriti, e traffico nel caos. Questo il bilancio dello spaventoso incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica lungo la Statale 42 del Tonale. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Artogne, sarebbero 4 le auto coinvolte: due si sono scontrate frontalmente, le altre si sono tamponate in seguito al primo incidente.

L’allarme è scattato verso le 17: in pochi minuti sul posto sono giunte due ambulanze e l’elisoccorso. A destare maggiore preoccupazione sono state le condizioni di un bimbo di 4 anni che viaggiava con i genitori su una delle due macchine coinvolte nel frontale. Dopo le prime cure, il ‘volo’ all’ospedale di Bergamo dov’è stato ricoverato in codice giallo: le sue condizioni non sarebbero gravi. Lievi ferite per mamma e papà, che sono stati medicati sul posto, come per due dei tre passeggeri dell’altra auto. Oltre al bimbo, si è reso necessario il trasporto in ospedale, a Esine, per una 38enne: per lei seri traumi e contusioni.

Statale nel caos: per consentire i soccorsi e la rimozione dei 4 veicoli coinvolti, la strada è stata chiusa per oltre 3 ore nel tratto interessato dall’incidente. Lunghe code si sono quindi formate sulla Statale, in entrambi i sensi di marcia, come sulla viabilità secondaria su cui è stato deviato il traffico.