Frontale sulla Statale, coinvolti anche due bambini: traffico nel caos

"Tutto bloccato, ci si muove a malapena di qualche metro alla volta", si legge sulla pagina social creata per segnalare, in tempo reale, il traffico lungo la Statale 42 . La causa delle (infinite) code che ancora una volta si sono registrate sull'arteria della Val Camonica era l'incidente avvenuto, poco dopo le 17 di martedì 10 gennaio, tra Bessimo di Darfo e Pian Camuno.

Una carambola spaventosa che ha coinvolto 4 auto, due delle quali si sarebbero scontrate frontalmente. A bordo dei veicoli c'erano anche due bambini di 11 e 12 anni: se la sono cavata con un forte shock, ma per loro (fortunatamente) nessuna ferita, come per le altre 8 persone coinvolte nell'incidente.

Sul posto sono state inviate due ambulanze, oltre a una pattuglia dei carabinieri di Breno: oltre ad effettuare i rilievi di rito, i militari si sono occupati della non semplice gestione del traffico. Come detto code di diversi chilometri si sono registrate in entrambe le direzioni di marcia durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi. La situazione è tornata alla normalità due ore più tardi, verso le 19.