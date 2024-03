Incidente nel cortile di casa: ragazzino investito dall'auto dei genitori

Un ragazzino di 17 anni, nella primissima mattinata di oggi (martedì 19 marzo) è stato investito nel cortile della sua abitazione in via Cefalonia a Pian Camuno. Stando a una primissima ricostruzione, l’adolescente sarebbe stato travolto dall’auto dei genitori che stava effettuando una manovra. Non è chiaro se al volante ci fosse la madre o il padre del giovanissimo.

Grande (e comprensibile) lo spavento, ma per fortuna non gravi le ferite rimediate dal 17enne: avrebbe riportato diversi traumi a un piede, rimasto schiacciato sotto una ruota del veicolo. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata verso le 7: sul posto sono intervenute un’ambulanza di Camunia Soccorso e un’automedica.

Dopo le prime cure prestate dai sanitari, è stato trasferito - a bordo di un'autolettiga - al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Civile di Brescia per gli accertamenti del caso. Il ricovero è avvenuto in codice giallo: il 17enne se la caverà.