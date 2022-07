Auto si schianta contro il muro: marito e moglie soccorsi dall'eliambulanza

Un incidente dalla dinamica davvero terribile, quello avvenuto nella mattinata di venerdì a Pezzaze, comune dell’Alta Val Trompia. Verso le 9, un’auto che percorreva la strada della Frera si è schiantata contro un muro: dopo l’impatto, il veicolo si è ribaltato, finendo ruote all’aria in mezzo alla carreggiata.

La coppia che era a bordo è rimasta intrappolata tra le lamiere accartocciate dell’auto. Doloranti e terrorizzati, ma coscienti, marito e moglie di 67 e 69 anni sono stati estratti dai sanitari del 118 - sopraggiunti a bordo di due ambulanze e dell’elisoccorso - e dai vigili del fuoco. Per loro seri traumi, ma pare - fortunatamente - che non siano in gravi condizioni. Dopo le prime cure prestate sul posto, sono stati trasportati - con l’eliambulanza - in ospedale.

La dinamica dello schianto è al vaglio della polizia stradale di Iseo, che è sul posto per gli accertamenti di rito. Stando a un primissima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo della macchina mentre affrontava una curva in discesa. Poi il tremendo schianto contro il muro, a seguito del quale l'auto si è capovolta in mezzo alla strada.