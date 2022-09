Auto sbanda in curva e vola nel dirupo per oltre 100 metri: 4 feriti in ospedale

Spaventoso incidente verso le 17.30 di domenica, in via Case Sparse di Mondaro a Pezzaze. Nell'affrontare una curva, un Range Rover Evoque è uscito di strada, precipitando nel dirupo del bosco sottostante per oltre un centinaio di metri.

Nell'abitacolo era presente una famiglia di Concesio – un 58enne (al volante), la moglie di 55 anni, il figlio 31enne – e una giovane amica di 22 anni.

L'auto si è ribaltata più volte. Nella parte anteriore sedevano i due uomini, in quella posteriore le donne: padre e figlio sono usciti da soli dall'abitacolo, poi – tornati sulla carreggiata – hanno allertato passanti e 112.

Sul posto sono state inviate due eliambulanze da Brescia e Bergamo. Ad avere la peggio è stata la 55enne, che – una volta liberata dai Vigili del fuoco di Gardone Val Trompia – è stata portata in elicottero all'ospedale Civile: pare che facesse fatica a muovere gli arti inferiori ed è stata ricoverata in codice rosso. Lesioni meno preoccupanti, invece, per gli altri feriti, portati tutti in ospedale. I rilievi sono stati raccolti dalla Stradale di Brescia.