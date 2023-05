Pauroso frontale in tangenziale, 5 feriti: grave una donna, coinvolta una ragazzina

Pauroso incidente frontale domenica pomeriggio a Peschiera del Garda, sulla Strada regionale 11 subito dopo il confine con Sirmione: intorno alle 17.30, per cause in corso di accertamento, una Peugeot 3008 - a bordo marito e moglie di 70 e 71 anni, residenti a Ponti sul Mincio - che proveniva da Desenzano, verso Verona, ha improvvisamente invaso la corsia opposta di marcia, proprio mentre transitava una Volkswagen Tiguan che viaggiava in direzione Brescia.

L’incidente

Impatto violentissimo e purtroppo inevitabile: i mezzi sono andati completamente distrutti in un groviglio di lamiere, gli occupanti incastrati nei rispettivi abitacoli e liberati solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Cinque le persone coinvolte nel sinistro: sono gravi le condizioni della 71enne a bordo del suv Peugeot, trasferita d’urgenza in elicottero all’ospedale di Borgo Trento a Verona e ricoverata in codice rosso.

I feriti

Tutti ricoverati in codice giallo alla Pederzoli di Peschiera gli altri 4 feriti: non solo il marito della donna ma anche la famiglia a bordo della Volkswagen, marito e moglie di 50 e 41 anni e con loro la figlioletta di 17 anni, tutti di origini rumene e residenti a Carpenedolo. Sul posto anche ambulanze e automedica: i rilievi sono stati affidati ai carabinieri dell’aliquota Radiomobile, con il supporto della Polizia Locale.