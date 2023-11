Incidente al casello, a bordo papà e figli: i bimbi ricoverati in codice rosso

Brutto incidente domenica sera al casello della A4 di Peschiera del Garda: intorno alle 21.30, per cause in corso di accertamento, un'auto che trasportava tre persone – un adulto e due bambini – sarebbe uscita autonomamente di strada. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale.

La chiamata al 112 ha mobilitato due ambulanze, più l'automedica e l'infermierizzata: ferito in modo lieve il papà alla guida, più gravi i due bambini piccoli a bordo, entrambi trasferiti d'urgenza all'ospedale Borgo Trento di Verona e ricoverati in codice rosso.