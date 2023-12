Terribile incidente insieme al marito: donna grave alla Poliambulanza

Brutto incidente martedì mattina – verso le 10.30 – sulla Strada Provinciale Est a Pegognaga (Mn), in prossimità all'incrocio con via Ruggera. Due veicoli provenienti da direzioni opposte si sono scontrati frontalmente; la dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

Coinvolti nel sinistro un 61enne di Verona alla guida di un’Audi A4 (al suo fianco la moglie di 54 anni) e un 58enne di Suzzara al volante di una Fiat Tipo. Ad avere la peggio la 54enne: è stata trasportata in elicottero al Poliambulanza di Brescia, mentre il marito, leggermente ferito, ha declinato il ricovero. Il suzzarese è stato invece portato in ospedale per il ricovero in codice giallo.

Oltre agli operatori del 118 – intervenuti con due ambulanze di Soccorso Azzurro, un'automedica e l'elisoccorso decollato dal Civile – sono stati allertati anche i Vigili del Fuoco, che hanno liberato dalle lamiere un ferito rimasto bloccato nell'abitacolo. I rilievi sono stati raccolti dai carabinieri.