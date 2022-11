Auto si schianta nel fosso, ragazza estratta dalle lamiere

Ha perso il controllo della sua auto, per cause ancora da chiarire, finendo fuori strada e terminando la corsa in un fosso che scorre lungo la Provinciale 11. L'incidente è avvenuto poco dopo le 11.30 di oggi, mercoledì 30 novembre, a Pavone del Mella, vittima una ragazza di 23 anni.

Un impatto piuttosto violento e per la giovane si è inizialmente temuto il peggio: la chiamata al numero unico per le emergenze è infatti scattata in codice rosso. Per liberare la giovane dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco: una volta estratta dall'abitacolo, è stata trasportata in ospedale, per le cure del caso. Per lei un forte spavento e seri traumi, ma pare nulla di grave: non avrebbe mai perso i sensi ed è stata ricoverato in codice giallo.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale di Leno, che è sul posto per i rilievi. Ancora da chiarire le cause all'origine dell'incidente: non sembrerebbero coinvolti altri veicoli, ma sono in corso gli accertamenti del caso.