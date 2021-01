Schianto frontale dopo il sorpasso: due feriti e automobili distrutte

Incidente frontale nel primo pomeriggio di giovedì a Pavone Mella, sulla strada per Pralboino: due le vetture coinvolte e altrettanti i feriti, fortunatamente nessuno è in pericolo di vita. Lo schianto poco prima delle 13.30: i rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Gambara, che non escludono un sorpasso azzardato all'origine dell'impatto.

Le due auto – una Fiat Punto e un'Audi A4 – si sono centrate in pieno, finite in testacoda e poi in mezzo alla strada al termine di una folla carambola, in un groviglio di lamiere: ad avere la peggio il 51enne di origini indiane alla guida della Punto, medicato sul posto e poi trasferito al Civile di Brescia in elicottero.

L'intervento di ambulanze e pompieri

E' finito in ospedale anche il 31enne bresciano alla guida dell'Audi, trasferito a Manerbio in codice giallo da un'ambulanza della Croce Rossa di Calvisano. Sul luogo dell'incidente anche i volontari del soccorso di Flero, oltre ai Vigili del Fuoco che si sono impegnati per liberare i feriti dalle lamiere. La strada è rimasta chiusa al traffico per quasi due ore.