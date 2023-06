Si schianta guidando l'auto della mamma: rischia l'amputazione di un piede

Non è in pericolo di vita ma rischia di perdere le funzionalità dell'arto (che potrebbe essere addirittura amputato) il ragazzino di 13 anni coinvolto in un assurdo incidente mercoledì pomeriggio a Pavone del Mella. L'allarme è stato lanciato intorno alle 17 da Via Vittorio Emanuele: il ragazzino era salito a bordo della Mercedes Classe A della madre, a insaputa di quest'ultima, e nel goffo tentativo di provare a mettersi alla guida si è schiantato dall'altra parte della strada, contro i muri e la vetrina di un negozio, ma procurandosi al contempo gravissime ferite a un piede.

Rischia di perdere il piede

Il piede, infatti, sarebbe rimasto incastrato nella portiera rimasta aperta, trascinato per diversi metri e ampiamente lesionato: ricoverato al Pediatrico del Civile, in codice rosso, sarebbe già stato operato e tempo poche ore si avranno notizie più certe. È stato soccorso dall'automedica e da un'ambulanza della Croce Bianca: sul posto anche i Vigili del fuoco e la Polizia Locale, a cui sono stati affidati i rilievi.

Non ci sarebbero ormai più dubbi, purtroppo, sulla dinamica: il 13enne stava pulendo la macchina insieme alla mamma, in garage. Quando la donna si è allontanata per qualche minuto, lui è salito a bordo e ha messo in moto. Uscito dal garage, ha perso il controllo della vettura e si è schiantato. Con la portiera aperta, in cui gli è rimasto incastrato il piede. E ora rischia tantissimo.