Scontro tra camion e auto sulla Provinciale: due feriti e traffico paralizzato

Ancora una mattinata difficile lungo la strada provinciale 510 che collega il Sebino alla Valle Camonica. L'incidente è avvenuto poco prima delle 11 di oggi (lunedì 27 maggio), in territorio di Passirano all'altezza dell'uscita di Camignone, e ha mandato in tilt il traffico e imposto la chiusura di un tratto della strada. La viabilità è problematica, soprattutto nella zona delle gallerie.

Due i feriti, tra cui anche un ragazzino: la buona notizia è che le loro condizioni non sarebbero gravi. Stando a un primissima ricostruzione, si sarebbe trattato di uno schianto frontale tra un’auto e un camion. Ad avere la peggio la donna di 44 anni che era al volante dell’auto e il ragazzino di 13 anni che viaggiava come passeggero: sono stati soccorsi dai volontari di Trenzano e da quelli della Croce Rossa di Palazzolo. Entrambi sono stati ricoverati in codice giallo: se la caveranno.

Immediatamente si sono create code di oltre 5 chilometri che hanno, di fatto, bloccato il transito lungo la provinciale, soprattutto in direzione della Valcamonica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gardone Valtrompia, che si sono occupati della viabilità e dei rilievi.