Terribile frontale tra un’auto e un camion: uomo muore sul colpo

Tragico incidente nella mattinata di oggi, sabato 4 novembre, sulla strada provinciale 510. Stando alle prime informazioni trapelate, un uomo di 49 anni ha perso la vita nello schianto tra l'auto che guidava e un mezzo pesante che viaggiava nell'opposto senso di marcia. Il terribile frontale è avvenuto in territorio di Passirano.

La chiamata ai soccorsi è scattata verso le 8.30 e sul posto sono intervenute due ambulanze, un’automedica e i vigili del fuoco. Inutili purtroppo i tentativi di salvare l'automobilista: estratto da un groviglio di lamiere dai pompieri, per lui non ci sarebbe stato più nulla da fare. Il camionista se la sarebbe invece cavata con lievi ferite: è stato trasferito, in codice verde, all'ospedale di Ome per alcuni accertamenti.

La trafficata arteria che collega la città al Lago d’Iseo è stata chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi: si segnalano lunghe code in entrambi i sensi di marcia. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale, che si sta occupando dei rilievi di rito e dovrà ricostruire la dinamica dell’accaduto, mentre la polizia locale deve gestire il traffico.