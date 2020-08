Precipita nel vuoto per più di 20 metri, ragazzo di 24 anni grave in ospedale

Sono gravi le condizioni del giovane centauro bresciano, 24 anni, che nel tardo pomeriggio di martedì è precipitato per oltre 20 metri in una scarpata in sella alla sua moto da cross, lungo una strada sterrata (Via Zumella) tra Paspardo e Grevo: è stato recuperato non senza fatica dai tecnici della V Delegazione bresciana del Soccorso Alpino, stazione di Edolo, e poi trasferito in ospedale (in codice rosso) dall’elicottero del 118 decollato dalla base di Caiolo, provincia di Sondrio.

Era in moto in compagnia di un amico, che intorno alle 18 ha dato l’allarme al 112 dopo averlo visto uscire di strada: in pochi minuti sul posto, oltre al Soccorso Alpino, si sono precipitati anche gli operatori sanitari dell’ospedale di Esine, con l’automedica, e i volontari dell’ambulanza di Camunia Soccorso di Darfo Boario Terme.

Recuperato dai soccorritori in zona impervia

Il giovane è stato raggiunto dai tecnici del Soccorso Alpino, in zona impervia, messo in sicurezza con barella spinale e poi trasportato fino all’ambulanza, che ha provveduto poi all’ultimo trasferimento su terra verso l’elicottero, poi decollato verso il Civile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nelle prossime ore sono attese informazioni più dettagliate sulle sue condizioni cliniche. In merito al pauroso incidente, è quasi certo che il ragazzo abbia riportato vari e gravi traumi: in tarda serata non era ancora stato dichiarato fuori pericolo. Come detto è ricoverato al Civile, in prognosi riservata.