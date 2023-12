Lago d'Iseo: si ribalta con il quad in zona impervia, è grave al Civile

È ricoverato in gravi condizioni al Civile l'uomo di 57 anni che domenica pomeriggio si è ribaltato in sella al suo quad, in un terreno impervio a Parzanica, sul lago d'Iseo, lungo il sentiero che porta al santuario della Santissima Trinità. Per cause ancora in corso di accertamento, i rilievi sono stati affidati ai carabinieri, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato a ruote all'aria procurandosi gravi ferite: miracolosamente illesa la seconda persone che era a bordo, visitata sul posto e subito riaccompagnata a valle dagli operatori sanitari intervenuti.

L'allarme è scattato in codice rosso poco dopo le 15. Sul posto si sono precipitati i tecnici del Soccorso Alpino della stazione Media Valle Seriana: la centrale operativa ha inviato anche l'elisoccorso decollato da Brescia. I soccorritori hanno stabilizzato il ferito alla guida del quad che è stato poi trasportato al Civile in codice rosso. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco: le operazioni sono proseguite fino alle 17.