Schianto a tutta velocità: auto distrutta, rifiuta i test di alcol e droga

È finito fuori strada con la sua auto, una Mercedes Classe A, abbattendo una serie di paletti in ferro sul marciapiede e concludendo la sua folle corsa contro un palo della luce: vettura distrutta, lui miracolosamente illeso. È successo domenica pomeriggio in Via Italo Calvino a Paratico: il conducente, 29 anni, avrebbe perso il controllo del mezzo in curva forse per la velocità eccessiva - ma gli accertamenti sono in corso - e si è pure rifiutato di sottoporsi ai test di alcol e droga. Per questo è stato denunciato e la sua patente sospesa.

Illeso dopo l'incidente

Il fragore dello schianto ha spaventato non poco i residenti, erano circa le 16.30. In pochi minuti sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, e sul fronte sanitario l'automedica e un'ambulanza dei volontari di Sarnico, oltre ai Vigili del Fuoco. Il giovane è stato medicato sul posto e non ha nemmeno avuto bisogno del ricovero in ospedale. Come detto si è rifiutato di sottoporsi ai test: per la norma italiana è come un'ammissione di colpevolezza, da qui la denuncia penale.