Malore alla guida, poi lo schianto contro un'auto: morto 65enne

Il malore, la Volvo che sbanda e invade l'opposta corsia poi lo schianto contro una Tesla. L'impatto tra le due macchine - avvenuto verso le 20 di sabato sera lungo la statale 469, sul ponte che separa Paratico da Sarnico - sarebbe stato lieve, ma le condizioni del conducente della Volvo sono apparse immediatamente gravissime. All'arrivo dei soccorsi, l'uomo era infatti privo di conoscenza: trasportato d'urgenza all'ospedale di Chiari, è spirato poco dopo il ricovero.

Sulle cause dell'incidente e del decesso dell'automobilista - un 65enne olandese in vacanza sul Sebino con la moglie - ci sarebbero ormai pochissimi dubbi: il turista sarebbe stato colto da un malore mentre era al volate della sua auto. A bordo non c'era la moglie, che è poi stata raggiunta e informata della tragedia.

La dinamica dell'accaduto è stata ricostruita dalla polizia locale di Paratico: per fare piena luce sull'incidente gli agenti hanno visionato anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. Sarebbero stati proprio i filmati a confermare la testimonianza resa dall'uomo che era al volante della Tesla. L'automobilista aveva riferito di aver visto la Volvo - fuori controllo - sbandare e invadere l'opposta corsia senza poter far nulla per evitare la collisione.