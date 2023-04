L'auto fuori controllo "vola" nella vetrina del negozio

"Per i nostri 25 anni avremmo immaginato dei momenti migliori, ma nella vita accade di tutto e devi essere pronto a reagire. La bella notizia è che nessuno si è fatto male: nessuno dei nostri ragazzi, nessuno della nostra gente. Questo è ciò che veramente conta: le cose si aggiustano, e dei fiori e delle nostre piante continueremo sempre a prendercene cura".

Con l'auto nella vetrina

Così dalla Bohem di Paratico - il negozio di fiori allestito negli spazi dell'ex stazione ferroviaria - hanno commentato l'incidente avvenuto la domenica di Pasqua: una Daihatsu è letteralmente "volata" dentro la vetrina del negozio dopo aver colpito un'altra vettura. Alla guida un uomo di 74 anni che abita in paese e che solo poche decine di metri prima aveva perso il controllo della sua auto.

Niente di grave, per fortuna, salvo i danni al negozio e un grande spavento. Il 74enne è stato accompagnato in ospedale dall'ambulanza, ma solo per accertamenti: sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco. I rilievi sono stati infine affidati alla Polizia Stradale di Iseo.