Auto sfonda muro e vetrina di un negozio: tragedia sfiorata

Lo schianto e il tremendo boato hanno spaventato, e non poco, il personale del negozio di fiori "Bohem" di Paratico: verso le 7.30 della mattina di Pasqua si sono visti piombare una macchina nella vetrina.

È andata bene, per fortuna: l'auto non ha travolto clienti o pedoni e pure l'uomo che era al volante, un 74enne, se la sarebbe cavata con traumi e lesioni di lieve entità: dopo le prime cure prestate dai volontari di Sarnico, sopraggiunti a bordo di un'ambulanza, è stato ricoverato (in codice verde) all'ospedale di Iseo.

La dinamica di quanto accaduto questa mattina in via Roma è al vaglio della polizia stradale di Iseo, che si è occupata dei rilievi di rito. Stando alle prime informazioni trapelate, il 74enne avrebbe prima tamponato un'auto, poi avrebbe perso il controllo della sua utilitaria finendo per piombare contro il muro e la vetrata del negozio. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco.