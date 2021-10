Violento schianto frontale: auto devastate, un ferito in ospedale

L’allarme è partita in codice rosso, ma fortunatamente tutto si è risolto per il meglio. Sabato 9 ottobre, intorno alle 23, due auto si sono scontrate a Paratico. L’incidente è avvenuto in via Mazzini: due le persone coinvolte, un ragazzo di 28 anni e un uomo di 52.

Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti un'ambulanza dei volontari di Sarnico, insieme alle forze dell’ordine e il soccorso Stradale Consoli per rimuovere i mezzi. Dopo le prime cure, uno dei due feriti è stato trasportato all’ospedale di Iseo in codice giallo. Pesantissimi i danni alle auto, rimaste devastate nel violento frontale.