Spaventoso schianto tra auto, una vola nel campo: 2 feriti in gravi condizioni

Attimi di appensione, domenica pomeriggio, a Palosco dove lungo la strada Provinciale 98 due automobili - una Ford Focus e una Mazda - si sono improvvisamente scontrate per ragioni ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

Tre le persone coinvolte nell'incidente che sono state soccorse dal personale sanitario intervenuto insieme ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco di Palazzolo. Ad avere la peggio i due occupanti della Focus, un 49enne e un 55enne di origine marocchina, che sono stati condotti in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Uno dei feriti, considerata la gravità delle fratture riportate, è stato trasferito nel nosocomio in eliambulanza. Entrambi non sarebbero in pericolo di vita. E' uscito dalla scontro, invece, illeso il 47enne alla guida dell'altro veicolo.

In seguito all'incidente, avvenuto intorno alle 17.30, la Provinciale è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia fino al termine dei soccorsi.