Sterza per evitare un frontale, auto finisce contro un muro: paura per una ragazza

La sterzata improvvisa, per evitare un pericolosissimo frontale con un'auto, poi lo schianto contro un muretto. Tanta, tantissima paura per la 19enne che era al volante della Lancia Ypsilon finita fuori strada - poco prima delle 13 di domenica - mentre percorreva la variante della Sp469 a Palazzolo.

L'incidente è stato innescato - a quanto pare - dai folli e ripetuti sorpassi di una Bmw: la ragazza se la sarebbe trovata di fronte all'improvviso e, in preda al panico, avrebbe girato bruscamente il volante, finendo la corsa contro un muretto.

Per lei pare nessuna ferita, solo un forte shock: è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Chiari, per gli accertamenti, e dimessa poco dopo.

In fuga, invece, la persona che era al volante della Bmw. Stando alla testimonianza della 19enne e di altri automobilisti di passaggio, la berlina tedesca oltre a provocare lo schianto, avrebbe infilato una serie di sorpassi azzardati. Le indagini e le ricerche del presunto pirata della strada sono affidate ai carabinieri di Capriolo.