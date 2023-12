Schianto tra auto, un ferito e traffico nel caos: code fino a 10 km

Rallentamenti e code nella prima mattinata di oggi, venerdì 15 dicembre, tra Seriate e Rovato, lungo l’autostrada A4. Un incidente avvenuto verso le 8.15 poco dopo il casello di Palazzolo, in direzione di Brescia, ha provocato parecchi disagi e mandato in tilt il traffico, già intenso. Â

Stando alle prime informazioni trapelate, si sarebbe trattato di uno scontro tra due auto, per fortuna senza gravi conseguenze per le due persone coinvolte: due uomini di 32 e 35 anni. Entrambi se la sarebbero cavata con lievi ferite, medicate sul posto dai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza.

Durante le operazioni di rimozione dei mezzi e sgombero delle corsie dove è avvenuto l’incidente si sono formate code fino a 10 chilometri. Colonne che al momento in cui si scrive sono in corso di smaltimento: verso le 9.30 non si registrano più di 3 chilometri di coda.Â