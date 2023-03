Auto sfonda muro e panchina di una pizzeria: tragedia sfiorata

Lo schianto e il tremendo boato hanno spaventato, e non poco, i residenti di via Bergamo a Palazzolo sull’Oglio. Aperte le finestre, si sono trovati di fronte una scena davvero da brividi: un’auto aveva appena abbattuto la panchina posta davanti all’ingresso della pizzeria d’asporto, situata al piano terra dello stabile al civico 26, per poi schiantarsi contro un muretto. È andata bene, come ci racconta il titolare del “La Bottega della pizza”, ma le conseguenze avrebbero potuto essere drammatiche:

"Il locale era chiuso, per fortuna: visto che solitamente i clienti, ma anche io e i miei collaboratori, ci sediamo sulla panchina che è stata letteralmente travolta dalla macchina. Non oso immaginare cosa sarebbe potuto accadere se, in quegli istanti, ci fosse stato qualcuno all'ingresso del locale".

Tutto è successo verso le 14.30 di domenica 12 marzo: stando a quanto ricostruito dai carabinieri, che si sono occupati dei rilievi, una Volkswagen avrebbe sbandato, per cause da chiarire, mentre affrontava una curva. Poi l’uscita di strada e lo schianto, terribile, contro il muretto e la panchina. L’auto, una monovolume, è andata praticamente distrutta. La coppia che era a bordo - un uomo di 41 anni e una donna di 39enne residenti nella zona - se la sarebbe cavata con numerosi traumi, per fortuna non di grave entità.

Marito e moglie sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e dai volontari del 118, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza, infine sono stati trasportati in ospedale, alla Poliambulanza di Brescia, per le cure del caso. Come detto le loro condizioni non sarebbero critiche.