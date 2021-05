Scontro tra auto, una si ribalta in strada: mamma e bimba portate in ospedale

Attimi di apprensione domenica 2 maggio, per il violento scontro tra auto che ha coinvolto quattro persone, tra cui un bimbo di tre anni.



L’episodio è accaduto verso le 13 in via Brescia a Palazzolo. Un ragazzo, classe 2001, viaggiava insieme al fratello 14enne a bordo di una Fiat 500, quando – dopo un sorpasso – si è scontrato con una Fiat Punto che stava svoltando a sinistra, finendo per ribaltarsi. A bordo della Punto erano presenti una donna di 44 anni e la figlia di 3.

Immediati i soccorsi: sono intervenuti la Croce Rossa di Palazzolo e i volontari di Capriolo. Sul posto anche la Polizia stradale di Brescia e i Vigili del Fuoco.

Le indagini sono ancora in corso, ma fortunatamente nessuno ha subito conseguenze gravi. Sono rimasti Illesi il guidatore della 500 e il passeggero, mentre la madre e la bambina sono state portate all’ospedale di Chiari per accertamenti.