Schianto nella notte, auto si ribalta davanti a un ristorante: paura per un uomo

Verso l'1.10 della notte appena trascorsa, un uomo ha perso il controllo della propria auto mentre viaggiava lungo la Ss469 a Palazzolo sull'Oglio. A seguito dell'improvvisa sbandata, il veicolo si è poi ribaltato ruote all'aria.

L'incidente è avvenuto nel tratto di Statale che prende il nome di via Guglielmo Marconi, davanti a un ristorante etnico. Tanta la paura in un primo momento: sul posto, infatti, sono state inviate in codice rosso due ambulanze e una squadra dei vigili del fuoco di Brescia. I sanitari – sopraggiunti nell'arco di pochi minuti – hanno poi constatato che le condizioni del ferito, un 37enne, erano meno gravi del previsto: è stato comunque accompagnato all'ospedale Mellini di Chiari per ricevere le cure del caso.

Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della Stradale. Ancora da accertare la dinamica del sinistro, che potrebbe esser stato causato da un colpo di sonno o da una distrazione al volante.