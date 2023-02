Schianto frontale sulla Provinciale: paura per mamma, papà e figlioletto

L’auto che invade la corsia sulla quale stavano viaggiando, il tremendo schianto frontale, poi l’utilitaria ormai fuori controllo che piomba sul marciapiede. Infiniti attimi di paura per la famiglia - mamma, papà e figlioletto di 5 anni - che era a bordo della Citroen C3 rimasta coinvolta nell'incidente avvenuto sulla Provinciale 573 a Palazzolo Sull’Oglio.

L’utilitaria, così come la Ford che verso le 16.20 di mercoledì 22 febbraio avrebbe invaso l’opposta corsia di marcia (per cause da accertare) è andata distrutta nello schianto. Per la 39enne che era a bordo della Citroen - sbalzata in avanti di 40 metri dopo l’impatto - per il marito e il figlioletto un forte shock, ma (per fortuna) nulla di grave: soccorsi dai volontari della Croce Rossa di Palazzolo (sopraggiunti a bordo di due ambulanze), sono stati portati al Civile di Brescia. Ricoverati in codice giallo, sono stati dimessi nelle scorse ore con una prognosi di pochi giorni.

Illeso il conducente della Ford: un 60enne di Chiari che, stando a quanto ricostruito dalla polizia locale di Palazzolo, avrebbe innescato la carambola invadendo l’opposta corsia mentre viaggiava in direzione di Brescia. L’automobilista è risultato negativo agli esami per accertare l’eventuale assunzione di alcol o stupefacenti: ancora da chiarire se stesse effetuando un sorpasso o se abbia perso il controllo dell'auto per una distrazione o un colpo di sonno.