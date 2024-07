Si schianta contro un muro con la "fat bike" elettrica: è in gravi condizioni

Un uomo di 58 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, a seguito di un brutto incidente con la bici elettrica (una così detta "fat bike") che l'ha visto sfortunato protagonista verso le 8 di ieri, domenica 30 giugno, a Palazzolo sull'Oglio

Stando a quanto appurato finora dai carabinieri della locale stazione, sembra che il 58enne abbia fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo mentre scendeva da via Canonico Bissollotti, in pieno centro, finendo per schiantarsi contro lo stipite di un garage.

Per i soccorsi sono state inviate sul posto un'auto medica e un'ambulanza della Croce Rossa. Il ferito è stato poi portato d'urgenza in ospedale, per il ricovero in codice rosso.