Terribile schianto auto-camion: ragazzo estratto morto dall'abitacolo

Tragico incidente nella notte tra domenica e lunedì a Pandino (Cr), nel tratto di Provinciale 91 tra le frazioni di Nosadello e Spino.

Per cause ancora da accertare, verso mezzanotte e mezza una Fiat Punto e un camion per il trasporto del latte si sono scontrati all'altezza del cimitero. L'impatto è stato violentissimo: il trentenne Luca Restelli di Pandino, al volante dell'utilitaria, è morto sul colpo. Ferite lievi, invece, per il camionista, un giovane di 36 anni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'auto medica e due ambulanze, ma per il ragazzo non c'era già più nulla da fare ed è stato estratto dall'abitacolo privo di vita.

Restelli era archeologo e assessore alla Cultura a Palazzo Pignano (Cr), dove si occupava degli scavi alla villa romana del paese: "Purtroppo siamo a comunicare una notizia che mai avremmo voluto dare – scrive in una nota l'amministrazione comunale –. Il nostro amico, professionista e collaboratore, l'Assessore alla Cultura Luca Restelli, la scorsa notte è venuto a mancare in un incidente stradale. Ci stringiamo con commozione ed affetto attorno alla sua famiglia".