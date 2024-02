Schianto tra due auto, una si ribalta: un ferito in ospedale

A Paderno Franciacorta, verso mezzogiorno di mercoledì 21 febbraio, si è verificato un incidente stradale lungo via Trento. Stando alle prime informazioni trapelate, un'auto in retromarcia avrebbe speronato una macchina in transito che, dopo lo schianto, si è ribaltata.

L'uomo al volante, un 41enne, sarebbe riuscito ad uscire autonomamente dall'abitacolo, ma avrebbe riportato seri traumi. Per i soccorsi sono intervenuti i sanitari della Croce Verde di Ospitaletto e una squadra dei vigili del fuoco.

Dopo le prime cure prestate sul posto, il 41enne è stato trasferito al Civile di Brescia e poi ricoverato in codice giallo. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale, che dovrà ricostruire con esatezza la dinamica dell'incidente.