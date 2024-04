Spaventoso incidente sulla Provinciale: un ferito, traffico nel caos

Incidente stradale lunedì mattina sulla Strada provinciale 572 tra Desenzano e Salò: in territorio di Padenghe, in via Marconi (direzione Desenzano) e all'altezza dello svincolo di Via Tagliamento, una donna di 50 anni alla guida di un furgone Fiat ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo per schiantarsi contro il guardrail laterale sul ciglio della carreggiata.

Ricoverata a Desenzano

Erano circa le 7.30: impatto violento, ma per fortuna senza gravi conseguenze. Solo lievi ferite per la donna alla guida, soccorsa dai volontari dell'ambulanza di Valtenesi Soccorso e poi ricoverata in codice verde all'ospedale di Desenzano. Ingenti i danni al veicolo, che non poteva più ripartire: è stato necessario l'intervento del carro attrezzi e le operazioni hanno creato non pochi disagi al traffico.

La trafficata arteria provinciale è infatti rimasta bloccata a lungo: si segnalano code e rallentamenti almeno per un paio d'ore. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale della Valtenesi: non risultano altri mezzi coinvolti, la 50enne avrebbe fatto tutto da sola. Gli agenti si sono occupati anche della complicata gestione della viabilità.