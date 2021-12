Travolta da un'auto mentre attraversa: sbalzata a terra, ragazza batte la testa

Una ragazza di 19 anni è stata portata in ospedale con lesioni a un'anca e un brutto trauma cranico, riportati in un incidente che l'ha vista protagonista, suo malgrado, a Padenghe sul Garda.

Verso le 19.30 di giovedì, la giovane stava attraversando la strada in via Vighenzi, quando – per cause ancora da accertare – è stata travolta da un'auto venendo sbalzata sull'asfalto. Il conducente si è subito fermato ed è stato allertato il 112.

Causa nebbia, l'elisoccorso ha dovuto rifiutare la missione, sono così sopraggiunti d'urgenza i volontari di Valtenesi Soccorso con un'ambulanza, con la quale la giovane è stata poi portata all'ospedale Civile di Brescia. Fortunatamente, non ha mai perso conoscenza e non si teme per la sua vita.

La dinamica è al vaglio della Polstrada d'Iseo, che è dovuta intervenire sul Garda in quanto la Polizia Locale della Valtenesi era già occupata a Manerba per i rilevi di un altro sinistro.