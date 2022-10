Sbalzato dalla moto dopo lo schianto con il suv: ragazzino in rosso al Civile

Sbalzato sull'asfalto dopo lo schianto con il suv, ferite alla testa e un ricovero in codice rosso al Civile: sono gravi - ma non sarebbe in pericolo di vita - le condizioni del ragazzino di 16 anni protagonista di un incidente stradale mercoledì pomeriggio poco dopo le 17.30 in Piazza Caduti a Padenghe sul Garda, in pieno centro al paese.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale di Salò, intervenuti per i rilievi, il 16enne alla guida di una moto da cross 50cc non avrebbe rispettato la precedenza allo stop, finendo per centrare in pieno la fiancata destra di una Jeep Renegade guidata da una giovane donna, che da Via Italo Barbieri aveva superato la chiesa e stava andando a casa.

Ricoverato in codice rosso

L'impatto è stato violento: il giovane come detto è stato sbalzato sull'asfalto. Ma i primi accertamenti, per fortuna, avrebbero escluso guai peggiori: il 16enne (che abita a Soiano) sarebbe rimasto sempre cosciente, è stato medicato dai sanitari dell'automedica e di Valtenesi Soccorso, e poi accompagnato in ambulanza fino al campo sportivo. Sul posto, per la gestione della viabilità, anche una pattuglia della Polizia Locale della Valtenesi.

E' qui che era da poco atterrato l'elisoccorso decollato da Brescia, che ha infine provveduto al trasporto in ospedale, al Civile: il ragazzino è stato ricoverato in codice rosso, in via precauzionale. I medici si sono riservati la prognosi, si attendono notizie nelle prossime ore.