Incidente in moto mentre va a scuola: ragazzo soccorso in codice rosso

Lo schianto contro la fiancata di un'auto, poi il 'volo' sull'asfalto. Attimi di apprensione si sono vissuti, nella prima mattinata di oggi (venerdì 24 marzo) a Padenghe, per un ragazzo di 18 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era in sella alla sua moto da enduro.

Il 18enne era da poco partito dalla sua casa di Polpenazze per raggiungere l'istituto superiore che frequenta a Desenzano: mentre percorreva via Metelli, a Padenghe, si è scontato contro la fiancata di un'utilitaria, per cause ancora da chiarire.

Sbalzato sull'asfalto, per lui si è inizialmente temuto il peggio: la chiamata al numero unico per le emergenze è infatti scattata, poco dopo le 7.30, in codice rosso e sul posto è sopraggiunta un'ambulanza di Valtenesi soccorso. Per fortuna, l'allarme è rientrato velocemente: il 18enne avrebbe riportato seri traumi, ma le sue condizioni non sarebbero critiche. Dopo le prime cure, è stato trasferito alla Poliambulanza di Brescia e ricoverato in codice giallo. Illeso il 25enne che era al volante dell'utilitaria

L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale dell'Unione dei Comuni della Valtenesi, che si è occupata dei rilievi del caso.