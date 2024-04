La Bmw centra lo scooter: scontro frontale, uomo morto sul colpo

Stava viaggiando tranquillamente lungo la propria corsia quando all'improvviso è stato centrato in pieno da un'auto che proveniva dal senso di marcia opposto. Un uomo di 36 anni, S.P. le sue iniziali, è morto sul colpo in un incidente stradale verificatosi attorno alle 22:00 di ieri, venerdì 12 aprile. Il sinistro è avvenuto lungo la provinciale Sp 572 Desenzano-Salò, nel territorio di Padenghe, all'altezza del Vivaio Cherubini.

La dinamica dei fatti potrà essere confermata solo dopo l'esito dei rilievi condotti in serata dagli agenti della Polizia locale della Valtenesi e della Polstrada di Desenzano del Garda. A quanto pare la vittima stava viaggiando in direzione di Moniga quando all'improvviso è stata travolta dalla Bmw condotta da un 28enne di Pralboino, nella Bassa Bresciana, in fase di sorpasso.

Devastanti le conseguenze dello scontro: lo scooter della vittima si è disintegrato nell'impatto con l'anteriore della Bmw, il 36enne di Salò è deceduto sul colpo. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco volontari del distaccamento di Desenzano, l'automedica dell'ospedale di Gavardo, un'ambulanza dei Volontari del Garda e l'eliambulanza decollata dagli Spedali Civili Brescia. Inutile però l'arrivo dell'elicottero, con il 36enne morto sul colpo.





Stando alla testimonianza di alcuni testimoni, potrebbe essere rimasta coinvolta una seconda autovettura, che però non si sarebbe fermata in seguito all'incidente. Il conducente della Bmw è stato sottoposto alle analisi obbligatorie di rito, al test su alcol e stupefacenti. In giornata arriverà l'esito. Nel frattempo per il 28enne è scattato il ritiro della patente, e la Bmw è stata sequestrata.