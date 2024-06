Coppia di ragazzi si schianta con la Ferrari in mezzo alla rotonda

Tanta paura – ma per fortuna nessuna grave conseguenza – per una coppia di ragazzi finiti con una Ferrari in mezzo alla rotonda di via Marconi a Padenghe, all'altezza della strada che conduce verso il lido.

L'allarme al 112 è scattato verso le 5.20 di oggi, sabato 1° giugno: il giovane conducente è rimasto illeso, mentre la ragazza – una 18enne – è stata curata sul posto da un'ambulanza di Garda Emergenza.



La super car è rimasta a lungo in mezzo alla rotatoria, incuriosendo i centinaia di automobilisti in transito per il weekend sulle sponde del Benaco. È poi stata rimossa con un carro attrezzi (foto sotto).