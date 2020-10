Paurosa carambola: tre vetture coinvolte e tre feriti, grave una ragazza

Pauroso incidente venerdì pomeriggio in Via Vighenzi a Padenghe, ai confini con i Barcuzzi di Lonato: tre le vetture coinvolte nella carambola e tre persone ricoverate in ospedale, tra queste una ragazza di 31 anni in gravi condizioni. Tutto è successo poco dopo le 17.30: i rilievi sono affidati agli agenti della Polizia Locale della Valtenesi.

Questa a grandi linee la ricostruzione della dinamica, su cui sono ancora in corso gli accertamenti: la Mercedes guidata dalla 31enne viaggiava da Lonato verso Padenghe, quando ha improvvisamente sbandato finendo sulla corsia opposta di marcia. In rapida sequenza il doppio schianto, con una Mini e un'altra Mercedes.

Sul posto tre ambulanze e l'automedica

Nell'incidente sono rimasti feriti anche un ragazzo di 24 anni e un uomo di 59: l'allarme è stato lanciato in codice rosso e la strada subito chiuso al traffico. Sul posto la centrale operativa ha inviato tre ambulanze e l'automedica, che hanno poi provveduto al trasferimento dei feriti in ospedale, a Desenzano e alla Poliambulanza di Brescia. Sono attese nelle prossime ore gli aggiornamenti clinici sulle condizioni della ragazza di 31 anni.