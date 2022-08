Arriva lungo alla rotonda e si schianta: era alla guida di un'auto rubata

Scendendo da Via Luciano Manara e imboccando Via Antonio Meucci, in quel tratto già Strada provinciale 572, è andato dritto alla rotatoria, ha sfondato il guardrail ed è finito fuori strada, in direzione Moniga. All'arrivo dei carabinieri, l'insolita scoperta: il conducente - un 40enne di nazionalità albanese, tra l'altro irregolare sul territorio nazionale - era alla guida di un'auto rubata.

E' successo domenica notte a Padenghe, pochi minuti prima delle 3. Gli accertamenti dei militari della compagnia di Salò, intervenuti per i rilievi, hanno subito verificato che la vettura fosse stata rubata: da qualche giorno un turista tedesco, infatti, ne aveva denunciato il furto.

Denunciato per ricettazione

Niente di grave per il 40enne alla guida: sul posto l'ambulanza che l'ha medicato, ma senza nemmeno bisogno di un trasferimento in ospedale. E' stato comunque accompagnato in caserma, identificato e indagato in stato di libertà (in attesa del processo) per ricettazione. Niente denuncia per furto, almeno per ora: era a bordo di un'auto rubata, ma che potrebbe non aver rubato lui. Avviate anche le procedure per la sua espulsione dall'Italia.