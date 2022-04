Al volante ubriaca fradicia, ragazza si ribalta con l'auto in centro al paese

Si è messa al volante dopo aver alzato, e parecchio, il gomito. Al volante della sua utilitaria ha attraversato il centro di Padenghe, nel cuore della notte. Forse proprio a causa dell'elevato tasso etilico ha poi perso il controllo della macchina, che ha finito la sua corsa ruote all'aria. Lei invece è rimasta intrappolata nell'abitacolo. L'incidente è avvenuto nei giorni scorsi.

A dare l'allarme ci avevano pensato alcuni passanti: sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco di Brescia, i carabinieri di Salò e i sanitari del 118. Una volta estratta dalle lamiere, l'automobilista - una 24enne di Bedizzole - era stata trasportata, a bordo di un'autolettiga, all'ospedale di Desenzano. Nel nosocomio gardesano oltre a ricevere le cure del caso - per fortuna se la sarebbe cavata con lievi traumi - era stata sottoposta, come da prassi, agli esami per accertare l'eventuale presenza di alcol o di droghe nel sangue.

Gli esiti dei test hanno confermato i sospetti dei militari: la 24enne aveva un tasso alcolemico di 2, 20 grammi per litro. Una concentrazione ben 4 volte maggiore al limite fissato dalla legge (0,5). Per lei ora saranno guai seri: la patente l'è stata ritirata, l'auto sequestrata, ed è scattata una denuncia per guida in stato d'ebrezza.